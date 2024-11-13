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05:33, 13 ноября 2024Мир

В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

The Hill: Трамп симпатизирует Путину, а Зеленского презирает
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп симпатизирует главе России Владимиру Путину, но с презрением относится к его украинского коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом пишет The Hill.

Издание полагает, что республиканец может сократить помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского сесть за стол переговоров.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

В октябре Трамп обвинил Зеленского в в начале конфликта на Украине. Он подчеркнул, что украинский президент «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом политик уточнил, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине».

Вот это герой!
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