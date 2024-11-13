В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

The Hill: Трамп симпатизирует Путину, а Зеленского презирает

Избранный президент США Дональд Трамп симпатизирует главе России Владимиру Путину, но с презрением относится к его украинского коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом пишет The Hill.

Издание полагает, что республиканец может сократить помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского сесть за стол переговоров.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

В октябре Трамп обвинил Зеленского в в начале конфликта на Украине. Он подчеркнул, что украинский президент «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом политик уточнил, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине».