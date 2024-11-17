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06:25, 17 ноября 2024Из жизни

В США рассказали о жизни Маска в офисе своей компании

NYT: Маск в 1995 году жил в офисе компании Zip2 из-за «аллергии на расходы»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, который займется сокращением трат правительства США, с первых дней своей предпринимательской деятельности сильно экономил. Об этом написала газета The New York Times.

Известно, что в 1995 году Маск основал компанию-разработчика программного обеспечения для СМИ под названием Zip2. В тот период он спал в офисе, чтобы не тратить средства на аренду квартиры, а душ принимал в молодежной волонтерской Ассоциации молодых христиан (YMCA), находящейся рядом.

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Журналисты назвали принцип Маска не тратить лишние деньги «аллергией на расходы».

Ранее Трамп объявил, что Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE). Им редстоит проложить путь для демонтажа правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Название департамента является отсылкой к криптовалюте, сторонником которой является Маск.

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