В США рассказали о жизни Маска в офисе своей компании

NYT: Маск в 1995 году жил в офисе компании Zip2 из-за «аллергии на расходы»

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, который займется сокращением трат правительства США, с первых дней своей предпринимательской деятельности сильно экономил. Об этом написала газета The New York Times.

Известно, что в 1995 году Маск основал компанию-разработчика программного обеспечения для СМИ под названием Zip2. В тот период он спал в офисе, чтобы не тратить средства на аренду квартиры, а душ принимал в молодежной волонтерской Ассоциации молодых христиан (YMCA), находящейся рядом.

Журналисты назвали принцип Маска не тратить лишние деньги «аллергией на расходы».

Ранее Трамп объявил, что Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE). Им редстоит проложить путь для демонтажа правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Название департамента является отсылкой к криптовалюте, сторонником которой является Маск.