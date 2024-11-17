Экс-сотрудник разведки Пентагона Шаффер: Россия достигла многих побед на Украине

В ходе успешных наступательных действий Россия достигла многих побед на Украине, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удерживать территории под российским натиском, как бы Киеву этого ни хотелось. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-сотрудник Управления разведки Пентагона подполковник в отставке Тони Шаффер

«Российская армия добились многих военных побед… Очевидно, украинцы во главе с [президентом Владимиром] Зеленским не хотят отдавать территории, но я думаю, что у них не будет выбора», — заявил бывший высокопоставленный военный.

Ранее обозреватели американского телеканала CNN указали на то, что Российская армия нанесла украинской армии ряд чувствительных поражений в ходе наступления и тем самым достигла преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины по всей линии фронта. «Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество», — резюмировали аналитики.