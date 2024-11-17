CNN: Российская армия достигла преимущества над ВСУ по всей линии фронта

Российская армия нанесла украинской армии ряд чувствительных поражений в ходе наступления, и тем самым достигла преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Об этом заявили обозреватели американского телеканала CNN.

«Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках [обороны] вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины», — говорится в публикации.

По мнению сотрудника Института по изучению войны (ISW) Джорджа Барроса, наступательная инициатива «окончательно перешла к русским», а украинская армия вряд ли сможет победить в конфликте, постоянно находясь в обороне. «Вас просто загоняют в угол, и вам приходится выбирать из множества плохих вариантов», — резюмировал состояние ВСУ Баррос.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что план США нанести удар России через конфликт на Украине провалился и полностью потерпел неудачу. Он добавил, что Россия одерживает победу на поле боя и ВСУ не способны повлиять на ход боевых действий. Профессор также резюмировал, что США необходимо как можно скорее отказаться от этого пути, так как он бессмысленный.