Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:47, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе указали на развал украинской обороны

CNN: Российская армия достигла преимущества над ВСУ по всей линии фронта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Armed Forces Ukraine / Reuters

Российская армия нанесла украинской армии ряд чувствительных поражений в ходе наступления, и тем самым достигла преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Об этом заявили обозреватели американского телеканала CNN.

«Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках [обороны] вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины», — говорится в публикации.

По мнению сотрудника Института по изучению войны (ISW) Джорджа Барроса, наступательная инициатива «окончательно перешла к русским», а украинская армия вряд ли сможет победить в конфликте, постоянно находясь в обороне. «Вас просто загоняют в угол, и вам приходится выбирать из множества плохих вариантов», — резюмировал состояние ВСУ Баррос.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что план США нанести удар России через конфликт на Украине провалился и полностью потерпел неудачу. Он добавил, что Россия одерживает победу на поле боя и ВСУ не способны повлиять на ход боевых действий. Профессор также резюмировал, что США необходимо как можно скорее отказаться от этого пути, так как он бессмысленный.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа предварительная причина ухода из жизни экс-солиста «На-На»

      Буланова отреагировала на смерть экс-солиста «На-На»

      Песков высказался о команде Трампа

      Названо условие для проведения телефонного разговора Трампа с Путиным

      Обиженный на Левкина Алибасов отреагировал на смерть певца

      На Украине раскрыли детали «плана стойкости» после победы Трампа

      В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением

      Раскрыты детали о состоянии экс-солиста группы «На-На» Левкина до его смерти

      В НХЛ провели церемонию в честь российского вратаря

      Песков назвал газетной уткой статьи о разговоре Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше