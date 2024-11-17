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22:50, 17 ноября 2024Бывший СССР

Пушилин заявил об активных боевых действиях в Курахово

Пушилин: ВС РФ ведут активные боевые действия в Курахово ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) РФ ведут активные боевые действия в районе Курахово и самом населенном пункте в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

Он подчеркнул важность происходящих действий в районе. Пушилин пояснил, что освобождение города от Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволит снизить интенсивность обстрелов Петровского района Донецка, поскольку преимущественно из Курахово противник запускает беспилотники. По словам главы ДНР, театр боевых действий развивается «достаточно интенсивно».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко допустил, что до трех тысяч украинских бойцов могут попасть в окружение у Курахово в ДНР. Он уточнил, что в настоящий момент командование ВСУ пытается купировать окружение украинской группировки у населенного пункта.

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