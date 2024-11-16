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06:46, 16 ноября 2024Бывший СССР

Марочко допустил окружение тысяч солдат ВСУ у Курахово

Марочко: до 3 тысяч украинских бойцов могут попасть в окружение у Курахово в ДНР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

До 3 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских военных у Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), допустил в разговоре с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что в настоящий момент командование ВСУ пытается купировать окружение украинской группировки у населенного пункта. Согласно информации различных источников, численность солдат ВСУ у Курахово составляет от 1,5 до 3 тысяч человек, добавил Марочко.

Ранее стало известно, что украинские войска испытывают проблемы в обороне на севере, юге и востоке Курахово. Отмечается, что оборона города стремительно рассыпается, а в результате российских наступательных действий до семи бригад ВСУ рискуют попасть в окружение.

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