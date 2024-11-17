Заместитель Гладкова вступил в отряд «Барс-Белгород»

Заместитель белгородского губернатора Антоненко вступил в отряд добровольцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ряды добровольческого подразделения «Барс-Белгород» вступил его заместитель Андрей Антоненко. Подробности глава приграничного региона привел в Telegram-канале.

До этого добровольцами пожелали стать два заместителя Гладкова — Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

«В наше добровольческое подразделение "Барс-Белгород" ушел мой заместитель Андрей Александрович Антоненко. Настроение у него боевое! Уверен, что служба даст ему тот опыт, который необходим в непростое для белгородской земли время», — поделился Гладков.

Ранее белгородский губернатор рассказал, что вступившие в отряд добровольцев специальной военной операции чиновники «вернулись в мирную жизнь» через месяц.