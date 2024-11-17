Журналист Боуз: Запад провалит войну на Украине так же, как в Афганистане

Действия западных военных приведут к провалу на Украине и последующему бегству так же, как это было летом 2021 года в конце войны в Афганистане. О повторяющемся историческом опыте для стран Запада заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Они говорили, что Титаник непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане "столько, сколько потребуется". Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?» — говорится в сообщении.

Ранее Боуз заявил, что после окончания конфликта на Украине с президентом республики Владимиром Зеленским «будет покончено» навсегда. Он также назвал Зеленского диктатором, чье ближайшее окружение «жестко контролирует» украинцев.

