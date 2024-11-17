Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:36, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

Западу предрекли повтор афганского провала на Украине

Журналист Боуз: Запад провалит войну на Украине так же, как в Афганистане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: US ARMY / Reuters

Действия западных военных приведут к провалу на Украине и последующему бегству так же, как это было летом 2021 года в конце войны в Афганистане. О повторяющемся историческом опыте для стран Запада заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Они говорили, что Титаник непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане "столько, сколько потребуется". Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?» — говорится в сообщении.

Ранее Боуз заявил, что после окончания конфликта на Украине с президентом республики Владимиром Зеленским «будет покончено» навсегда. Он также назвал Зеленского диктатором, чье ближайшее окружение «жестко контролирует» украинцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

      В Кремле назвали весьма откровенным разговор Путина с Шольцем

      Медведев раскрыл судьбу объектов американских инвестиций на Украине

      Западу предрекли повтор афганского провала на Украине

      Зеленский прокомментировал удар по Украине

      Украинские беспилотники сбили над Орловской областью

      Россиянин пытался угрозами подрыва выманить жену на разговор и поплатился

      Немецкий посол оценил нынешние возможности для переговоров по Украине

      Песков раскрыл детали переговоров Путина и Шольца

      Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше