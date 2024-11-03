На Западе предрекли конец Зеленского после окончания конфликта

Боуз: Зеленский понимает, что после окончания конфликта с ним будет покончено

Владимир Зеленский понимает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Боуз также назвал Зеленского диктатором, чье окружение жестко контролирует граждан страны. Журналист подчеркнул, что у такого человека нет мотивации для прекращения конфликта.

20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. Новые выборы в стране не проводятся из-за военного положения. Президент России Владимир Путин заявил, что такое решение руководства Украины вызывает вопросы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые выборы на Украине состоятся тогда, когда посчитает возможным ее народ.