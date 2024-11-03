Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 3 ноября 2024Бывший СССР

На Западе предрекли конец Зеленского после окончания конфликта

Боуз: Зеленский понимает, что после окончания конфликта с ним будет покончено
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

Владимир Зеленский понимает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Боуз также назвал Зеленского диктатором, чье окружение жестко контролирует граждан страны. Журналист подчеркнул, что у такого человека нет мотивации для прекращения конфликта.

20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. Новые выборы в стране не проводятся из-за военного положения. Президент России Владимир Путин заявил, что такое решение руководства Украины вызывает вопросы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые выборы на Украине состоятся тогда, когда посчитает возможным ее народ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило об освобождении еще одного села в ДНР

      На Западе предрекли конец Зеленского после окончания конфликта

      Вратарь клуба РПЛ оценил слова игрока «Зенита» о пользе пива

      В России прокомментировали озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

      Москвичам пообещали потепление

      Стало известно о втором не выжившем наемнике из Тайваня в рядах ВСУ

      Кандидат в президенты Молдавии рассказал о желании развивать отношения с Россией

      Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot

      Закрылся единственный в Европе музей Ленина

      Тренер ПСЖ оценил игру Сафонова в первом сухом матче в составе клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше