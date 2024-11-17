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01:01, 17 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об испытаниях ракет на Украине

Зеленский заявил об испытаниях четырех видов ракет на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна уже испытывает четыре вида ракет собственного производства. Об этом он сообщил в интервью «Украинскому радио».

Зеленский уточнил, что на Украине есть ракетная программа. «У нас четыре вида ракет, сейчас идут испытания», — сказал он. При этом украинский лидер не раскрыл, какие виды ракет подразумеваются и на какой стадии находятся тесты.

Ранее газета The Times написала, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от США. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую Вашингтон сбросил на японский город Нагасаки в августе 1945 года.

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