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09:45, 18 ноября 2024Россия

11-летний российский школьник провалился в яму с кипятком

74.ru: в Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает региональный портал 74.ru.

По данным российского издания, у пострадавшего мальчика ожоги 30-40 процентов кожи ног. Его поместили в реанимацию, он в сознании.

В мэрии заявили, что яма образовалась из-за подмыва грунта. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Как пишет 74.ru, ограждения вокруг ямы появились только после того, как на место прибыл прокурор.

Ранее сообщалось, что в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком и обварил ногу. Предварительно удалось установить, что ловушка образовалась из-за провала грунта после аварии на трубопроводе.

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