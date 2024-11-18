11-летний российский школьник провалился в яму с кипятком

74.ru: в Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком

В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает региональный портал 74.ru.

По данным российского издания, у пострадавшего мальчика ожоги 30-40 процентов кожи ног. Его поместили в реанимацию, он в сознании.

В мэрии заявили, что яма образовалась из-за подмыва грунта. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Как пишет 74.ru, ограждения вокруг ямы появились только после того, как на место прибыл прокурор.

Ранее сообщалось, что в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком и обварил ногу. Предварительно удалось установить, что ловушка образовалась из-за провала грунта после аварии на трубопроводе.