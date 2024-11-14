Российский подросток упал в пятиметровую яму с кипятком

В Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком и обварил ногу

В Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком и обварил ногу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что все произошло во дворах жилых домов на улице 10 лет Октября. Школьнику потребовалась помощь медиков.

Предварительно удалось установить, что ловушка образовалась из-за провала грунта после аварии на трубопроводе. В администрации города подчеркнули, что тепловые сети на этом участке принадлежат частному лицу.

До этого в Новосибирске мужчина угодил в оставленный коммунальщиками котлован. Горожанина обнаружил прохожий — он услышал из ямы крики и вызвал спасателей. От госпитализации мужчина отказался, в полицию он также обращаться не стал.

Еще раньше жительница Челябинской области сломала позвоночник в результате падения в котлован.