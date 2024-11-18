22-летнего россиянина нашли у сауны в луже крови

В Петербурге 22-летнего молодого человека нашли у сауны в луже крови после драки

В Санкт-Петербурге 22-летнего молодого человека нашли у сауны в Дмитровском переулке в луже крови после драки. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации российского издания, кнопка тревожной сигнализации в сауне дома №13 по Дмитровскому переулку сработала в четвертом часу ночи. Первыми к месту прибыли сотрудники охранного предприятия «Титан». Они увидели парня с ранением, оказали ему первую помощь и вызвали бригаду медиков.

Чуть позже полицейские выяснили, что в центре Петербурга словесный конфликт перерос в драку. В результате один из участников ударил оппонента кастетом с шипами по лицу и скрылся. В главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его обидчика уже удалось задержать.

Им оказался 21-летний петербуржец. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело еще не возбудили.

Ранее сообщалось, что депутат городской думы Дзержинска Анатолий Щетков избил предпринимателя в центре Нижнего Новгорода. В отместку пострадавший переехал парламентария на автомобиле.