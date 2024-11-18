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12:27, 18 ноября 2024Мир

Боррель признал невозможность разблокировки поставок оружия ЕС Киеву через фонд мира

Боррель признал невозможность разрешения поставок оружия Киеву через фонд мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал невозможность разблокировки поставок европейского оружия Киеву через Европейский фонд мира до его ухода в отставку 1 декабря . Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», — заявил Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Ранее Боррель анонсировал обсуждение главами МИД и министрами обороны стран Европейского союза (ЕС) 18-19 ноября отмены ограничений на удары Вооруженными силами Украины вглубь России. Он добавил, что всегда поддерживал снятие ограничений на удары европейским оружием по территории России.

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