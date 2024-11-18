Боррель признал невозможность разблокировки поставок оружия ЕС Киеву через фонд мира

Боррель признал невозможность разрешения поставок оружия Киеву через фонд мира

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал невозможность разблокировки поставок европейского оружия Киеву через Европейский фонд мира до его ухода в отставку 1 декабря . Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», — заявил Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Ранее Боррель анонсировал обсуждение главами МИД и министрами обороны стран Европейского союза (ЕС) 18-19 ноября отмены ограничений на удары Вооруженными силами Украины вглубь России. Он добавил, что всегда поддерживал снятие ограничений на удары европейским оружием по территории России.

