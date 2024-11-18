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16:56, 18 ноября 2024Мир

Боррель призвал Европу «выучить язык силы»

Боррель: Европе нужно выучить язык силы для роли геополитического игрока
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Если Европа хочет претендовать на роль геополитического игрока, то ей нужно «выучить язык силы». Такое заявление сделал верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД объединения в Брюсселе, его слова приводит Politico.

«Вы не можете претендовать на роль геополитической державы, если вам требуются недели и месяцы для того, чтобы начать действовать... Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», — отметил дипломат.

Боррель добавил, что в начале своего мандата призывал Евросоюз «выучить язык силы». По его мнению, для этого странам — членам объединения необходимо быть едиными.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД и министры обороны стран ЕС 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары украинских войск вглубь России поставленным из Европы оружием.

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