Боррель призвал Европу «выучить язык силы»

Если Европа хочет претендовать на роль геополитического игрока, то ей нужно «выучить язык силы». Такое заявление сделал верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД объединения в Брюсселе, его слова приводит Politico.
«Вы не можете претендовать на роль геополитической державы, если вам требуются недели и месяцы для того, чтобы начать действовать... Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», — отметил дипломат.
Боррель добавил, что в начале своего мандата призывал Евросоюз «выучить язык силы». По его мнению, для этого странам — членам объединения необходимо быть едиными.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД и министры обороны стран ЕС 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары украинских войск вглубь России поставленным из Европы оружием.