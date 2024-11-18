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17:28, 18 ноября 2024Культура

Бьянке запретили пить алкоголь

Врачи запретили певице Бьянке пить алкоголь после удаления аппендицита
Андрей Шеньшаков
Бьянка

Бьянка. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певице Бьянке запретили пить алкоголь после удаления аппендицита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал, медики зафиксировали у артистки увеличение печени, что обычно встречается у выпивающих людей, поэтому в период восстановления после операции Бьянке нельзя будет употреблять алкоголь. Также ей запретили физическую активность на две недели.

Известно, что следующий концерт у певицы назначен на 29 ноября. По информации источника, Бьянка не намерена отменять выступление, чтобы не терять прибыль в предновогодний период. Уточняется, что цена одного выступления звезды нулевых колеблется от 1,5 до 2 миллионов рублей, в зависимости от локации.

Ранее стало известно, что Бьянку экстренно прооперировали.

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