Врачи запретили певице Бьянке пить алкоголь после удаления аппендицита

Певице Бьянке запретили пить алкоголь после удаления аппендицита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал, медики зафиксировали у артистки увеличение печени, что обычно встречается у выпивающих людей, поэтому в период восстановления после операции Бьянке нельзя будет употреблять алкоголь. Также ей запретили физическую активность на две недели.

Известно, что следующий концерт у певицы назначен на 29 ноября. По информации источника, Бьянка не намерена отменять выступление, чтобы не терять прибыль в предновогодний период. Уточняется, что цена одного выступления звезды нулевых колеблется от 1,5 до 2 миллионов рублей, в зависимости от локации.

Ранее стало известно, что Бьянку экстренно прооперировали.