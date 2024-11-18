Певицу Бьянку экстренно прооперировали

Mash: певице Бьянке провели экстренную операцию из-за развившегося перитонита

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) перенесла экстренную операцию по удалению аппендицита. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка сообщила, что она отходит от наркоза и на данный момент с ней уже все в порядке. «Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач. Все хорошо, все в порядке», — сказала Бьянка.

По данным Telegram-канала Mash, артистка чувствовала себя плохо в течение нескольких дней, но не обращалась за помощью к врачам и принимала обезболивающие препараты. Позже у исполнительницы случился сильный приступ, в результате которого ее экстренно госпитализировали. «Оказалось, что все это время у Бьянки развивался местный серозный перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка», — говорится в сообщении.

Ближайшие концерты и съемки с участием певицы отменены.

Ранее рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Бьянкой на съемках шоу «Звезды в джунглях», выложил фото с артисткой и разозлил пользователей сети.