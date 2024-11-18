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11:33, 18 ноября 2024Культура

Изменивший жене популярный рэпер выложил фото с Бьянкой и подвергся критике

Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой рэпер Natan выложил фото с певицей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @natan_official

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях», выложил фото с певицей и разозлил пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Звезды на студии. Давай забудем все?» — подписал он кадр, на котором стоит рядом с Бьянкой. «Я думала, в мужском поведении ты уже достиг дна, но нет», — написала одна из пользовательниц соцсети. «Папаша зажимается с чужой тетей и транслирует это на всю страну», — высказалась вторая. «Еще жену хочет вернуть», — отметила третья.

Ранее Бьянка заявила, что у нее нет романтических отношений с Natan.

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