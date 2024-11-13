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19:38, 13 ноября 2024Культура

Бьянка раскрыла подробности отношений с Natan

Певица Бьянка заявила, что их роман с Natan — выдумки журналистов
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Бьянка заявила, что у нее нет романтических отношений с Natan. Об этом звезда рассказала в интервью 5-tv.ru на концерте «Голос поэта».

По словам артистки, слухи об их отношениях с Natan — выдумки журналистов. Бьянка отметила, что у нее есть мужчина сердца, и это не он.

«Мы с Natan друг друга не любим, у нас рабочие отношения. Я люблю другого, а он, наверное, любит другую. Я не знаю, я у него не спрашивала такие подробности», — раскрыла певица подробности.

Ранее Бьянка рассказала о том, что не может быть с возлюбленным из-за натальной карты.

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