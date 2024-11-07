Певица Бьянка отказалась быть с возлюбленным из-за натальной карты

Бьянка заявила, что не может быть с возлюбленным из-за натальной карты

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) назвала причину, по которой не может быть с возлюбленным. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артистка призналась, что влюбилась в молодого человека, имя которого не назвала. «Но по натальной карте мы никак не можем быть вместе. Жду другого», — сказала она.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов объяснил отказ жениться предсказанием астролога. «[Он] сказал, что наша свадьба должна состояться только через… пять лет», — заявил актер.