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10:32, 7 ноября 2024Культура

Певица Бьянка отказалась быть с возлюбленным из-за натальной карты

Бьянка заявила, что не может быть с возлюбленным из-за натальной карты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Бьянка

Бьянка. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) назвала причину, по которой не может быть с возлюбленным. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артистка призналась, что влюбилась в молодого человека, имя которого не назвала. «Но по натальной карте мы никак не можем быть вместе. Жду другого», — сказала она.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов объяснил отказ жениться предсказанием астролога. «[Он] сказал, что наша свадьба должна состояться только через… пять лет», — заявил актер.

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