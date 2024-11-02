Звезда «Реальных пацанов» объяснил отказ жениться предсказанием астролога

Актер Селиванов заявил, что не женился на возлюбленной из-за слов астролога

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов объяснил, почему все еще не вступил в официальный брак со своей возлюбленной, блогером Александрой Калмыковой. Его цитирует StarHit.

Недавно у пары родился сын Кирилл. По словам артиста, прежде чем принять решение о свадьбе, пара обратилась к астрологу. «[Он] сказал, что наша свадьба должна состояться только через… пять лет. Мы уже живем вместе и считаем себя настоящей семьей. Наша свадьба действительно будет через пять лет, и я уверен, что наша команда устроит нам пышное торжество. У нас уже есть несколько креативных и интересных идей!» — сказал Селиванов.

Ранее бывшая супруга Владимира Селиванова Виктория Маркина раскрыла детали судебных разбирательств с актером.

До этого стало известно, что звезда «Реальных пацанов» захотел забрать дочь у бывшей жены.