Дипломат раскрыла цель безэкипажных катеров для Украины

Дипломат Жданова: Киеву поставляют безэкипажные катера для атак на порты России

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что для реализации каких целей Украины использует западные безэкипажные катера. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат заверила, что Киеву поставляют безэкипажные катера из-за границы для атак на порты России.

«Нам достоверно известно, что упомянутые боевые средства предназначены не для защиты поставок сельхозпродукции, а для нападений на наши порты, прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продолжения боевых действий», — отметила она.

Ранее Жданова сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и США учат террористов навыкам применения дронов. Она уточнила, что в составе ВСУ работают около трех тысяч команд специалистов по управлению беспилотниками.