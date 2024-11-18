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07:10, 18 ноября 2024Мир

Дипломат раскрыла цель безэкипажных катеров для Украины

Дипломат Жданова: Киеву поставляют безэкипажные катера для атак на порты России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что для реализации каких целей Украины использует западные безэкипажные катера. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат заверила, что Киеву поставляют безэкипажные катера из-за границы для атак на порты России.

«Нам достоверно известно, что упомянутые боевые средства предназначены не для защиты поставок сельхозпродукции, а для нападений на наши порты, прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продолжения боевых действий», — отметила она.

Ранее Жданова сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и США учат террористов навыкам применения дронов. Она уточнила, что в составе ВСУ работают около трех тысяч команд специалистов по управлению беспилотниками.

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