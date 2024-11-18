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04:15, 18 ноября 2024Бывший СССР

Украинские боевики поделились с террористами навыками применения БПЛА

Дипломат Жданова заявила, что ВСУ и США учат террористов навыкам применения БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами наработанными навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных сил в Сирии. Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

По ее словам, в составе ВСУ работает около трех тысяч команд специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Более того, каждый год проходит обучение более 10 тысяч человек, в том числе и в третьих странах.

«Дополнительные учебные центры открываются на базе училищ по всей стране», — пояснила Жданова.

Она добавила, что ВСУ активно используют БПЛА для террористических целей, и это подтверждается преступной практикой преднамеренного использования беспилотников против гражданского населения России.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что находящиеся в Сирии и работающие с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) сотрудники Главного управления разведки Украины будут отслежены и ликвидированы как пособники террористов.

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