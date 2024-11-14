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09:46, 14 ноября 2024Бывший СССР

Спецпредставитель президента пообещал ликвидацию сотрудников ГУР в Сирии

Спецпредставитель президента Лаврентьев: ГУР в Сирии будет ликвидирован
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Находящиеся в Сирии и работающие с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины будут отслежены и ликвидированы как пособники террористов. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Они будут, я думаю и уверен даже в этом, отслежены и ликвидированы как пособники терроризма», — подчеркнул спецпредставитель Кремля.

Лаврентьев прокомментировал сообщения о контактах ГУР с «Хайят Тахрир Аш-Шам» и поставках оружия группировке. Он подчеркнул, что поддержка террористической организации требует соответствующей жесткой реакции. Представитель Кремля пообещал, что находящийся в Сирии российский контингент предпримет все меры по ликвидации.

Ранее ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) Андрей Яшлавский предположил, что вербовка террористов в ряды ВСУ при участии «Хайят Тахрир Аш-Шам» вполне вероятна. По его словам, современные джихадистские группировки сочетают одновременно глобальную и локальную повестки.

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