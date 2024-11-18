Двоих россиян осудили за осквернение мемориала участникам СВО

В Москве осудили двоих мужчин за осквернение мемориала участникам СВО

Тверской районный суд Москвы приговорил к срокам двух мужчин за осквернение мемориала участникам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по статьям 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») и 214 («Вандализм») УК РФ.

Суд приговорил Даниила Голикова к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, а Андрея Козловского — к трем годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили дело в отношении гражданина Литвы за осквернение и повреждение братской могилы в Курской области.