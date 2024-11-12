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19:12, 12 ноября 2024Силовые структуры

Российские следователи завели дело на реабилитировавшего нацизм гражданина Литвы

СК возбудил дело на осквернившего братскую могилу литовца Вальдаса Барткявичюса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело на гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса за осквернение и повреждение братской могилы в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма»), 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов»), ст.205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ

По данным следствия, 11 ноября Барткявичюс с соучастниками в селе Казачья Локня Суджанского района осквернили и повредили братскую могилу 66 советских воинов, снимая все на фото. Памятник посвящен погибшим при защите Отечества в годы Второй мировой войны.

Ранее Барткявичюс, находясь в Вильнюсе Литовской Республики, публично оправдал действия террористов при нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Следствие устанавливает местонахождение его и соучастников. Ему заочно предъявят обвинение, он будет объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в России суд заочно приговорил к 14 годам руководителя организации «Черный комитет».

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