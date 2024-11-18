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19:38, 18 ноября 2024Мир

ЕС поставил 1 миллион снарядов Украине с опозданием

Боррель: ЕС опоздал на 8,5 месяца с поставкой снарядов Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Европейский союз (ЕС) поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1 миллион снарядов, опоздав таким образом на 8,5 месяца. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы только что выполнили наше обещание поставить 1 миллион снарядов Украине, а к концу зимы мы завершим обучение 75 тысяч солдат», — рассказал глава ведомства.

Ранее стало известно, что Боррель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал закончить поставку обещанного ЕС одного миллиона снарядов до конца 2024 года. Данное обещание он дал в феврале прошлого года, подчеркнув, что в марте текущего года оно будет выполнено. Однако Евросоюз не выполнил поставленную задачу.

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