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15:22, 18 ноября 2024Мир

Германия пригрозила Ирану и Китаю новыми санкциями за помощь России

Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила Ирану и Китаю новыми санкциями ЕС за помощь РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции против Ирана и Китая за оказываемую России помощь, в частности за якобы поставки Пекином боевых беспилотников (БПЛА). С соответствующим заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее цитирует РИА Новости.

«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — пригрозила дипломат.

Ранее Бербок в интервью радиостанции RBB24 заявила, что ФРГ поддерживает решение США позволить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.

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