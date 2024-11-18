МИД Германии поддержал решение США об ударах дальнобойными ракетами по России

Глава МИД ФРГ Бербок поддержала решение США об ударах дальнобойным оружием по РФ

Германия поддерживает решение США позволить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом в интервью радиостанции RBB24 сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Если бы на нашу страну падали ракеты, дроны, бомбы, если бы наносились удары по детским больницам, по энергоснабжению, если бы удары наносились по нашей нормальной жизни, мы тоже защищались бы», — сказала она.

По словам Бербок, поставленные Киеву системы противовоздушной обороны не всегда могут помочь из-за близости некоторых украинских населенных пунктов к российской границе. «И теперь речь идет о том, чтобы иметь возможность разрушить военные пусковые установки», — добавила дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное Украине разрешение бить вглубь России западным дальнобойным оружием означает новый виток напряженности в конфликте.