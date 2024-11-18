Глава МИД Венгрии раскрыл планы ЕС по новым санкциям против России

Сийярто: ЕС хочет ввести санкции против спортсменов и церковных деятелей

Европейский союз (ЕС) хочет ввести санкции против российских спортсменов и церковных деятелей в рамках проекта 15-го пакета санкций. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт, будучи текущим председателем Европейского совета, категорически против подобных ограничительных мер против Москвы. Кроме того, он раскритиковал разрешение со стороны США Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. В этот санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.