Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:56, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Ида Галич назвала КВН сектой

Бывшая участница КВН Ида Галич назвала телеигру сектой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Ида Галич назвала КВН сектой. На эту тему она порассуждала в интервью Юлии Меньшовой, запись доступна на YouTube.

«КВН — это секта, потому что люди тратят свое время, несут свои деньги куда-то, чужому дяденьке, грубо говоря, чтобы просто выступить на сцене», — высказалась бывшая участница телеигры. Галич пояснила, что участники КВН должны платить взнос за выступления. Кроме того, отметила блогерша, когда команда становится более успешной, она должна оплачивать работу с авторами.

«Плюс к этому мы берем реквизит, шоу, кордебалет, подпевки — это все дорого», — рассказала блогерша и назвала мифом мнение о том, что КВН не требует денежных вложений. Галич объяснила успех других телевизионных и интернет-шоу, ставших популярными после телеигры, тем, что они дают заработать артистам, которые вкладывают в работу над проектом свои силы. «А КВН — немножечко про то, чтобы взять», — заключила она.

Ранее Галич рассказала, что из-за участия в КВН у нее развились комплексы. Она связала это с тем, что она, будучи участницей телеигры, находилась под гнетом.

Ида Галич была участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которую впоследствии переименовали в «Москва не сразу строилась». Коллектив стал бронзовым призером Премьер-лиги в 2015 году.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

      На Западе заявили о предрешенной судьбе Зеленского из-за одного решения США

      Назван избавляющий от неприятного запаха изо рта напиток

      Венгрия предупредила о готовности Запада сделать конфликт на Украине глобальным

      В России семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом

      В ОЭСР объяснили смысл смены профессии после 45 лет

      Обнаружены факторы атрофии мозга

      Пассажиров во время турбулентности выбросило из кресел и подбросило к потолку

      На отбор во второй поток программы «Время героев» зарегистрировались более 6500 человек

      На Западе предрекли ответ России на разрешение Байдена бить ракетами по территории страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше