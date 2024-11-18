Бывшая участница КВН Ида Галич назвала телеигру сектой

Популярная российская блогерша Ида Галич назвала КВН сектой. На эту тему она порассуждала в интервью Юлии Меньшовой, запись доступна на YouTube.

«КВН — это секта, потому что люди тратят свое время, несут свои деньги куда-то, чужому дяденьке, грубо говоря, чтобы просто выступить на сцене», — высказалась бывшая участница телеигры. Галич пояснила, что участники КВН должны платить взнос за выступления. Кроме того, отметила блогерша, когда команда становится более успешной, она должна оплачивать работу с авторами.

«Плюс к этому мы берем реквизит, шоу, кордебалет, подпевки — это все дорого», — рассказала блогерша и назвала мифом мнение о том, что КВН не требует денежных вложений. Галич объяснила успех других телевизионных и интернет-шоу, ставших популярными после телеигры, тем, что они дают заработать артистам, которые вкладывают в работу над проектом свои силы. «А КВН — немножечко про то, чтобы взять», — заключила она.

Ранее Галич рассказала, что из-за участия в КВН у нее развились комплексы. Она связала это с тем, что она, будучи участницей телеигры, находилась под гнетом.

Ида Галич была участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которую впоследствии переименовали в «Москва не сразу строилась». Коллектив стал бронзовым призером Премьер-лиги в 2015 году.