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20:05, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Ида Галич высказалась о будущем КВН после смерти Маслякова

Блогерша Ида Галич заявила, что КВН сможет существовать после смерти Маслякова
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярная российская блогерша Ида Галич высказалась о будущем КВН после смерти руководителя телеигры Александра Маслякова. На эту тему она порассуждала в интервью Юлии Меньшовой, запись доступна на YouTube.

Галич заявила, что Масляков был душой телеигры. Однако, по ее мнению, КВН сможет существовать и после его ухода из жизни. «Просто стратегически нужно что-то переосмыслить, пересмотреть, как это вообще все происходит», — отметила она.

Блогерша отметила, что КВН научил многих людей принимать себя, выходить на сцену, шутить и иронизировать. «Я так спокойно реагирую на какие-то выпады в свою сторону комментаторов, других звезд, медиаличностей только потому, что у меня классно выработано уже чувство самоиронии и иронии», — подчеркнула она и добавила, что до участия в телеигре она была более ранимой и не могла шутить над собой.

Ранее известный российский юморист Азамат Мусагалиев также оценил будущее КВН после смерти Маслякова. Комик предположил, что КВН как телепередача продолжит существовать. «Но как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — заявил он.

Ида Галич была участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которую впоследствии переименовали в «Москва не сразу строилась». Коллектив стал бронзовым призером Премьер-лиги в 2015 году.

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