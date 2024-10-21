Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

Комик Мусагалиев заявил, что КВН угаснет как движение после смерти Маслякова

Известный российский юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти руководителя телеигры Александра Маслякова. Об этом он высказался в беседе с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Мусагалиев предположил, что КВН как телепередача продолжит существовать. «Но как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — заявил комик.

Юморист подчеркнул, что не понимает современных участников КВН, так как во время его участия в телеигре цель комиков заключалась в том, чтобы «успеть поиграть при Маслякове». «Александр Васильевич еще вел эту передачу. И нам безумно повезло, это сильный мастер», — заключил он.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошло прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым.

Руководителю КВН было 82 года. Причиной его смерти мог стать рак легких.