Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:14, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

Комик Мусагалиев заявил, что КВН угаснет как движение после смерти Маслякова

Кадр: группа Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Известный российский юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти руководителя телеигры Александра Маслякова. Об этом он высказался в беседе с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Мусагалиев предположил, что КВН как телепередача продолжит существовать. «Но как движение, мне кажется, немножко поугаснет», — заявил комик.

Юморист подчеркнул, что не понимает современных участников КВН, так как во время его участия в телеигре цель комиков заключалась в том, чтобы «успеть поиграть при Маслякове». «Александр Васильевич еще вел эту передачу. И нам безумно повезло, это сильный мастер», — заключил он.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошло прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым.

Руководителю КВН было 82 года. Причиной его смерти мог стать рак легких.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызвали истерику у противника». Российские бойцы подняли «флаг КНДР» в ДНР

      Стилист Рогов назвал самую модную вещь сезона

      Житель российского города пожаловался на многолетнюю протечку крыши

      Полковник СБУ в отставке заявил о частичном обрушении фронта со стороны ВСУ

      Вспышка инфекции произошла в российском детском саду

      По факту обнаружения 18 человек в рабстве под Ростовом возбудили уголовное дело

      Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше