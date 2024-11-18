Иностранного студента осудят за приставания к россиянкам и изготовление порно

На Урале студенту из Йемена грозит до 20 лет за приставания и изготовление порно

Начало событий в новости Иностранного студента оставили в СИЗО за приставания к россиянкам

Студент из Йемена Каида Рами Салех Яхья предстанет перед судом в Екатеринбурге по обвинению в насилии над россиянками, а также изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает E1.

По данным издания, 22-летнему иностранцу грозит до 20 лет колонии. Среди пострадавших от его действий десять человек, четверо из них – четырехлетние дети.

Студент из Йемена находится в СИЗО с октября. Он задержан в начале месяца за приставание к 16-летней школьнице на улице. Вскоре с заявлениями в полицию обратились еще несколько пострадавших.