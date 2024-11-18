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14:52, 18 ноября 2024Силовые структуры

Иностранного студента осудят за приставания к россиянкам и изготовление порно

На Урале студенту из Йемена грозит до 20 лет за приставания и изготовление порно
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Иностранного студента оставили в СИЗО за приставания к россиянкам

Фото: Aaftab Sheikh / Shutterstock / Fotodom

Студент из Йемена Каида Рами Салех Яхья предстанет перед судом в Екатеринбурге по обвинению в насилии над россиянками, а также изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает E1.

По данным издания, 22-летнему иностранцу грозит до 20 лет колонии. Среди пострадавших от его действий десять человек, четверо из них – четырехлетние дети.

Студент из Йемена находится в СИЗО с октября. Он задержан в начале месяца за приставание к 16-летней школьнице на улице. Вскоре с заявлениями в полицию обратились еще несколько пострадавших.

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