Иностранного студента оставили в СИЗО за приставания к россиянкам

Студента из Йемена, пристававшего к свердловчанкам, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил в СИЗО студента из Йемена, пристававшего к местным жительницам. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, 20 октября Ленинский районный суд отправил иностранца в СИЗО до 6 декабря 2024 года, но адвокат подал апелляцию. Судья решил оставить ее без удовлетворения.

5 октября полицейские нашли и задержали студента за приставание к 16-летней школьнице на улице. Девочка-подросток возвращалась с учебы 25 сентября, когда к ней подбежал неизвестный и стал ее домогаться, заявив, что у школьницы слишком короткая юбка. Она сумела снять его на видео. Мужчина убежал.

4 октября полицейские выяснили, что фигурант учится на стоматолога, ему 21 год и он приехал в Россию из Йемена полтора года назад. Студент признал вину и извинился перед школьницей. Однако вскоре в полицию обратились еще несколько девушек с жалобами на сексуальные домогательства обвиняемого.