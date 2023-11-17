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18:39, 17 ноября 2023Силовые структуры

Иностранного студента оставили в СИЗО за приставания к россиянкам

Студента из Йемена, пристававшего к свердловчанкам, оставили в СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Свердловский областной суд оставил в СИЗО студента из Йемена, пристававшего к местным жительницам. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, 20 октября Ленинский районный суд отправил иностранца в СИЗО до 6 декабря 2024 года, но адвокат подал апелляцию. Судья решил оставить ее без удовлетворения.

5 октября полицейские нашли и задержали студента за приставание к 16-летней школьнице на улице. Девочка-подросток возвращалась с учебы 25 сентября, когда к ней подбежал неизвестный и стал ее домогаться, заявив, что у школьницы слишком короткая юбка. Она сумела снять его на видео. Мужчина убежал.

4 октября полицейские выяснили, что фигурант учится на стоматолога, ему 21 год и он приехал в Россию из Йемена полтора года назад. Студент признал вину и извинился перед школьницей. Однако вскоре в полицию обратились еще несколько девушек с жалобами на сексуальные домогательства обвиняемого.

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      Екатерина Кашурникова
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