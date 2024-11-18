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16:48, 18 ноября 2024Путешествия

Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

Летевший в Абакан самолет сел в Екатеринбурге из-за больного пассажира на борту
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Абакан самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в незапланированном месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из московского аэропорта Домодедово Airbus A320 в воскресенье, 17 ноября. Экипаж доложил об ухудшении самочувствия одного из пассажиров и принял решение приземлиться в авиагавани Екатеринбурга.

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По данным источника, в момент инцидента на борту находилось 170 человек. Посадка прошла благополучно. О состоянии больного не сообщается.

Ранее пассажиру направлявшегося из Египта самолета российской авиакомпании потребовалась реанимация. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Каира в Москву лайнером в среду, 30 октября. При выполнении полета с посадкой на дозаправку в аэропорту Саратова экипаж доложил о больном пассажире на борту и запросил по прибытии туда скорую помощь и реанимацию.

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