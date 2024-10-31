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17:29, 31 октября 2024Путешествия

Пассажиру летевшего из Египта в Россию самолета потребовалась реанимация

Пассажиру летевшего из Каира в Москву самолета потребовалась реанимация
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kevin Hackert / Shutterstock / Fotodom  

Пассажиру летевшего из Египта самолета российской авиакомпании потребовалась реанимация. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Каира в Москву лайнером в среду, 30 октября. При выполнении полета с посадкой на дозаправку в аэропорту Саратова экипаж доложил о больном пассажире на борту и запросил по прибытии туда скорую помощь и реанимацию.

Посадка в саратовской авиагавани прошла благополучно. Отмечается, что бригада медиков ждала больного на стоянке. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее направлявшийся в Египет самолет «Уральских авиалиний» сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Инцидент случился со следовавшим из Москвы в Шарм-эш-Шейх лайнером с пассажирами на борту. Воздушное судно долгое время кружило в небе над российской столицей, а затем вернулось в Домодедово.

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