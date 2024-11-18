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16:14, 18 ноября 2024Ценности

Лисовец посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 50-х годов зимой

Стилист Лисовец посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 50-х годов зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Российский стилист Влад Лисовец назвал модную верхнюю одежду на зиму. Его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам эксперта, предпочтительно выбирать наряды с выраженной плечевой линией, а также делать акцент на талии, поскольку оверсазй-фасоны стали устаревать. «Талия — это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне», — пояснил он.

В то же время специалист посоветовал обратить внимание на предметы гардероба средней длины в стиле 1950-х и 1960-х годов и отказаться от шуб из натурального меха.

«Каждая женщина должна понимать, что шуба — это плюс восемь лет к возрасту и практически не бывает вариантов, чтобы она выглядела стильно и модно. Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри», — заключил собеседник издания.

В октябре Влад Лисовец также назвал модные головные уборы на зиму.

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