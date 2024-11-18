Лолита дала отпор обругавшему ее лицо после пластики хирургу Хайдарову

Лолита дала отпор обругавшему ее лицо после пластики хирургу Тимуру Хайдарову

Эстрадная певица Лолита Милявская дала отпор скандальному хирургу Тимуру Хайдарову, который обругал ее лицо после пластики. На эту тему она высказалась в эфире передачи «Ты не поверишь!».

Врач порекомендовал артистке сменить пластического хирурга, раскритиковав профессиональные навыки последнего. «Не могу, как специалист, не обратить внимание на ее подбородок. Я считаю, что ей сделали операцию не совсем качественно и корректно», — отметил он.

Сама Милявская жестко ответила Хайдарову, назвав его мясником. «Тимур Хайдаров — это мясник, на столе у которого одна грудь выше другой. Кто его открыл опять? Закрывали же клинику! Я поражена, что этот человек вообще открыл рот. А если ему что-то не нравится, пусть подаст в суд», — заявила знаменитость.

По словам певицы, она лично видела дефекты, о которых говорили недовольные звездные пациенты Хайдарова. «Таким, как Хайдаров, надо было запретить оперировать раз и навсегда. Такое количество покалеченных пациентов! Я бы на его месте эмигрировала в какую-то малоразвитую страну и рассказывала там, какой я крутой хирург», — подытожила гостья шоу.

В октябре звездный пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл самые популярные пластические операции у мужчин и женщин.