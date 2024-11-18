Малышева призвала россиян не ходить к психологам при депрессии

Врач Малышева предостерегла россиян от обращений к психологам при депрессии

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегла россиян от обращений к психологам при депрессии. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Я хочу вещь сказать очень важную: не ходите к психологам! Они вообще понятия не имеют о клиническом течение болезни», — дала Малышева совет пациентам с депрессией. Медик также призвала россиян не бояться приема антидепрессантов. «В одном случае: если они назначены профессиональным психиатром», — подчеркнула врач.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, рассказал, что депрессия увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, по словам Малышевой, депрессия повышает риск слабоумия. «Хотите жить с хорошим настроением, лечите депрессию под руководством психиатра», — посоветовала медик.

Ранее Малышева высказалась о работе психологов. Врач заявила, что категорически против психологов. По ее мнению, психологи не отличают норму от патологии.