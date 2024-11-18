В России отреагировали на массовую атаку беспилотников ВСУ по ряду регионов

Депутат Чепа призвал создать буферную зону в районе СВО на фоне атак дронов ВСУ

В России необходимо создать буферную зону в районе проведения специальной военной операции (СВО), считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ряду регионов в ночь на 18 ноября.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь в небе над Россией было сбито 59 беспилотников. Два дрона были сбиты над Московской областью, о чем сообщил рано утром 18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин. Всего были атакованы пять российских регионов — кроме Подмосковья дроны сбили над Белгородской, Курской, Тульской и Брянской областями. Над последней уничтожили 45 беспилотников.

«На протяжении последнего времени Украина систематически совершала атаки беспилотников по разным регионам, в том числе эти атаки были с целью выявления слабых мест противовоздушной обороны (ПВО), то есть имели разведывательный характер. (...) Это наталкивает нас на то, чтобы наши Вооруженные силы создали некую буферную зону, которая будет обеспечивать безопасность наших территорий», — сказал Чепа.

При этом парламентарий усомнился в том, что очередная атака связана с ранее данным президентом США Джо Байденом разрешением на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

17 ноября сообщалось, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.