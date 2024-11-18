Министры Евросоюза обсудят санкции против России

Главы МИД и Минобороны стран ЕС обсудят Украину и санкции против РФ в Брюсселе

Главы МИД и министры обороны стран Евросоюза (ЕС) обсудят Украину, а также новые санкции против России и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждение пройдет на заседаниях 18 и 19 ноября в Брюсселе. По словам высокопоставленного европейского источника, одной из основных тем станет продолжение поддержки Украины на фоне тяжелой для Киева ситуации на фронте и туманных перспектив в отношении продолжения американской помощи. Ожидается, что 18 ноября главы МИД заслушают по видеосвязи главу украинского МИД Андрея Сибигу по текущей ситуации.

В ходе встреч также будут затронуты вопросы отношений с США и Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что ЕС собирается ввести санкции против Китая из-за подозрений в поставках России оружия. Утверждается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель уже проинформировал членов ЕС об этих выводах разведки накануне встречи министров иностранных дел.