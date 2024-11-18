Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Синоптик Варакин: с выходных в Москве начнется резкое похолодание и предзимье

С выходных, 23 и 24 ноября, в Москве начнется похолодание, наступит предзимье. О резком изменении погоды предупредил жителей столицы начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин беседе с «Радио 1».

Пока что температура воздуха в ноябре сильно выше нормы, отметил синоптик. Однако в пятницу, 22 ноября, ситуация поменяется. «Ожидается много осадков в виде мокрого снега и понижение температуры до отрицательного. В ночь с пятницы на субботу будет гололедица», — предупредил Варакин.

Метеоролог добавил, что заметное похолодание начнется с 23-24 ноября. «Следующая неделя уже будет около нуля градусов. Обычно так и ждем, что третья декада — предзимье», — рассказал специалист и спрогнозировал, что в декабре температура воздуха тоже будет аномально высокой.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что постоянный снежный покров начнет устанавливаться в столице с 23 ноября. Однако пока сложно предсказать, насколько устойчивыми будут сугробы.