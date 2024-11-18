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17:06, 18 ноября 2024Экономика

Москвичам назвали срок установления снежного покрова

Синоптик Позднякова: снежный покров в Москве установится после 23 ноября
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Постоянный снежный покров в Москве начнет устанавливаться после субботы, 23 ноября. Такой срок назвала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, начиная с вышеуказанного дня характер погоды в столице будет меняться на более зимний. «Мы можем рассчитывать на то, что у нас уже после 23 ноября начнет устанавливаться снежный покров и затем температура понизится. Насколько снежный покров будет устойчивым, постоянным, это нужно будет посмотреть», — уточнила эксперт.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах к концу недели снег, напротив, растает.

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