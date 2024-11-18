Москвичам пообещали выпадение месячной нормы осадков за четыре дня

Синоптик Тишковец: за четыре дня в Москве выпадет месячная норма осадков

В конце недели в Москве и Подмосковье выпадет месячная норма осадков. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что предстоящий четверг, 21 ноября, станет самым теплым днем недели: в дневные часы воздух прогреется до плюс четырех-девяти градусов, что соответствует климатической норме октября. Атмосферное давление при этом упадет до аномально низкого показателя в 725 миллиметров ртутного столба, а порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, в этот день ожидаются ливни — в регионе выпадет по одному ведру дождевой воды на квадратный метр.

В ночь на пятницу, 22 ноября, по словам Тишковца, сильные ливни продолжатся, однако днем осадки выпадут в виде мокрого снега. В результате высота сугробов в Москве составит два-пять сантиметров, а на западе Подмосковья (Руза, Можайск и другие города) — 8-11 сантиметров. Эксперт также отметил, что в пятницу будет наблюдаться обратный суточный ход температуры: если в ночные часы столбики термометров покажут плюс три-восемь градусов, то днем — от минус одного до плюс четырех.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября, в столице ожидается мокрый снег и температура около нуля — плюс двух градусов. «Таким образом, в конце недели в столичном регионе выпадет до 40-60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября. То есть природа начнет готовиться к запоздалому приходу метеорологической зимы, которая неудержимо стартует вместе с декабрем», — заключил Тишковец.

Ранее в этот же день стало известно, что в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах к концу недели растает снег.