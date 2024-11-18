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07:34, 18 ноября 2024Экономика

Зафиксирована превышающая норму температура по всей России

Синоптик Вильфанд: по всей России фиксируется превышающая норму температура
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Аномально теплые температуры будут наблюдаться на всей территории России, что объясняется переносом воздуха из Атлантики и глобальным потеплением. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, для европейской часть России тепло выражается в характеристиках четырех-пяти градусов выше нормы. В то же время на 15-16 градусов температура выше нормальных значений отмечается на востоке Уральского федерального округа.

«На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Ну куда это годится?» — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что россияне пережили аномальный октябрь — температура воздуха в этом месяце превысила климатическую норму на 1-3 градуса Цельсия.

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