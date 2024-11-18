Ряд российских регионов останутся без снега

Вильфанд: к концу недели снег растает в Центральном и Южном округах России

К концу нынешней недели в четырех федеральных округах РФ растает снежный покров. О том, что ряд регионов страны останется без снега, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

Речь идет о Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. По словам синоптика, причиной таяния снега станет потепление. При этом Вильфанд отметил, что в вышеуказанных регионах прогнозируются осадки, однако при положительных температурах снег будет сходить.

Специалист добавил, что, согласно предварительным расчетам, с конца недели температуры в Центральном округе будут близки к нулевым отметкам и ниже нуля. «Это не значит, что снег ляжет. Пока еще рановато об этом говорить, но все-таки уже зимний режим будет восстанавливаться. Всплесков тепла до середины следующей недели не прогнозируется», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день Вильфанд заявил, что аномально теплые температуры из-за переноса воздуха из Атлантики и глобального потепления будут фиксироваться на всей территории РФ.