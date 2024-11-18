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16:29, 18 ноября 2024Экономика

Москвичи отвернулись от ипотеки

Росреестр: число ипотечных сделок с новостройками в Москве снизилось на 11,6 %
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам октября 2024 года в Москве зарегистрировали 4,41 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) с ипотекой, что на 11,6 процента меньше, чем по итогам сентября. О том, что москвичи фактически отвернулись от кредитов на покупку квартир в новостройках, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

Согласно информации аналитиков, показатель октября был на 58,2 процента ниже по сравнению с октябрем 2023 года, когда было зафиксировано 10,58 тысячи ДДУ. Специалисты также уточнили, что доля договоров, оформленных с привлечением ипотеки, составила около 40 процентов. Таким образом, практически 60 процентов сделок было проведено за наличные средства.

«После сентябрьского роста показатели ипотечных сделок в строящихся домах в октябре под влиянием макроэкономических факторов перешли к охлаждению. Причем речь не только о количественном снижении показателя, но и о доле зарегистрированных ДДУ с кредитами. Если в сентябре пропорция была практически равной 50/50, то в октябре совокупность факторов, включая стоимость недвижимости на первичном рынке столицы, в сочетании с действующими кредитными условиями привели к сокращению доли использования заемных средств при покупке объектов в новостройках до примерно 40 процентов», — поделился информацией руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее в этот же день стало известно, что к середине ноября средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 28 процентов.

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