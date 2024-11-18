Мужчин предостерегли от занятий сексом всю ночь напролет

Врачи предостерегли мужчин от занятий сексом всю ночь напролет из-за риска серьезной травмы полового члена. Об этом пишет издание Daily Mail.

Медики утверждают, что длительные или многократные половые акты в короткий промежуток времени могут спровоцировать болезнь Мондора, также известную как тробмоз дорсальной вены пениса. В подтверждение своих слов они рассказали о 53-летнем пациенте, поступившем в больницу с сильным отеком в нижней части гениталий.

Сообщается, что мужчина, имя которого не называется, принял «Виагру» и занялся с партнершей длительным и энергичным сексом. Проведенное в больнице ультразвуковое исследование показало сильное воспаление вены, проходящей вдоль ствола пениса, которое возникло из-за продолжительного полового акта. Вследствие этого гениталии отекли, прикосновение к вене стало болезненным.

Медики назначили пациенту курс противовоспалительных средств и разжижающих кровь препаратов, чтобы избежать образования тромбов, а также посоветовали воздержаться от любых видов сексуальной активности в течение нескольких недель.

В отчете врачей отмечается, что хотя болезнь Мондора чаще всего не представляет угрозы для жизни, стоит с осторожностью назначать «Виагру» мужчинам, если они склонны к интенсивному сексу или у них уже есть в анамнезе повреждения гениталий в результате полового акта.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, каждый десятый взрослый человек с хроническим заболеванием считает, что его болезнь стала причиной того, что его бросили. Так, 16 процентов людей, имеющих проблемы со здоровьем, уверены, что из-за их болезни партнеры хуже относились к ним, 9 процентов жаловались на гиперконтроль со стороны партнеров.