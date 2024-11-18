Мужчина забыл о купленном лотерейном билете и чуть не лишился 100 миллионов рублей

Житель США чуть не выбросил выигрышный билет на $1 миллион

В США житель штата Миссури выиграл один миллион долларов (около 100 миллионов рублей) в лотерею, но чуть не выбросил счастливый билет. Об этом сообщает Missouri Lottery.

Мужчина приобрел лотерейный билет в магазине города Тейлор, однако вскоре забыл о нем. Через несколько дней он увидел в интернете новость, что купленный в том самом магазине билет выиграл один миллион долларов.

В этот момент американец вспомнил о своем билете, проверил его и понял, что стал победителем. «Я вообще его выбросить собирался. А потом подумал: может, все-таки, стоит проверить?» — рассказал мужчина о том, как чуть не лишился крупной суммы.

Его жена призналась, что долго не могла поверить в случившееся. «Я была в шоке. Я действительно думала, что он шутит», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Северная Каролина зашла в магазин на заправке, чтобы купить апельсиновый сок, и разбогатела на 250 тысяч долларов. Она увидела в продаже новые лотерейные билеты и решила сыграть.